美國宣布將對大陸出口實施新限制，以阻止半導體生產設備及其他技術流向大陸軍方。

綜合外媒報導，新規定要求美國公司獲得許可後，才能向支持軍方的大陸公司出售某些產品，即使是民用產品；還取消允許某些美國技術在出口給非軍事實體和用於非軍事用途的情況下，無需獲得許可的例外情況。新規定將在周二的「聯邦公報」（Federal Register）公布。

有關調整包括要求更多產品出口需要獲得許可證，還擴大針對俄羅斯和委內瑞拉的規定適用範圍，但受影響最大的將是與大陸的貿易。

美國商務部長羅斯稱，若有國家過往曾將美國產品轉作軍事用途，與他們做生意時需要考慮後果。

新規定可能會損害半導體行業和民用航空設備的銷售。有意見認為，這些規定是對大陸軍民融合發展政策的回應。軍事用途和用戶的監管定義非常寬廣，不僅限於大陸解放軍等實體的採購。一個軍事終端用戶並不局限於軍事組織，同時也可以是一個民用企業，但其業務旨在支持某個軍事項目的運作。

新規定亦涉及取消某些集成電路對大陸進口商和大陸公民的民用許可證豁免，其他電訊設備、雷達和高端電腦也不再享受許可證豁免。

(工商 )