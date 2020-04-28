羅志祥與周揚青分手消息鬧得沸沸揚揚，女方更爆料羅志祥在9年交往期間不僅劈腿、約炮，還與旗下女藝人以及化妝師有不正當男女關係，甚至還經常舉行多人運動。對此，有愛家好男人形象的台灣女婿吳鳳表示，請不要破壞手上的幸福，或者把謊話變成你人生的領導人。

吳鳳有感而發表示，世界上沒有一個人想要變成劈腿事件的主角，男生女生都一樣，不過人類的心裡一直有很多必須要控制的feeling，其中之一就是有女朋友或者老婆的時候，更要控制自己的慾望，不然永遠玩不了。再加上玩過頭的話，就變成中文裡面的色狼。

朋友之前曾問過，「吳鳳，你在演藝圈遇到很多美女，偶爾偷吃吧？大家認為旁邊有漂亮夥伴，不吃白不吃很可惜。」對此吳鳳認為，為了短暫的享受，不值得失去愛的老婆，再加上有孩子，日後怎麼對他們解釋爸爸在外面跟其他女生睡覺這件事呢。

吳鳳坦言，世界上每一個人都可能犯錯，沒有一個人是完美的，不過成人必須要對自己的行為負責，說真的，如果心裡面的玩心還沒結束的話，不建議任何一個人交男女朋友，更不建議結婚，「當一個男生很簡單，但是要真正的變成一個男人沒有那麼容易。」

他奉勸各位，要好好珍惜一切，不要破壞手中原本握有的幸福，因為最後可能不僅會失去努力好久的成就，最可怕的是失去愛的人再也不會回來。

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(中時電子報)