清明連假因部分景點湧入大批人潮，指揮中心對11處景點發布國家級警報，間接影響五一連假民眾出遊意願。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰認為，國內已連續15天零本土個案，而日本善用假期創造經濟，值得台灣借鏡，經估算3天2夜連假就可創造66.6億元產值，若加上一日遊等，休假經濟逼近200億元。

黃正聰表示，蘇揆曾於24日表示，五一放假但希望國人在家，但隔天改口可以出遊，只是要注意安全；交通部長林佳龍也提醒民眾出遊注意社交距離。黃正聰認為，顯示主事官員皆已認知五一連假對觀光產業的重要性。

黃正聰進一步分析，五一連假對觀光產業的影響，他指出，根據交通部觀光局統計2018年，每人每次出遊所支付的住宿、交通、娛樂費平均約4911元，目前台灣合法旅宿有22萬房間，每房住2至4人，平均以3人計算，3天連假住宿共2晚，旅客所帶來的觀光產值約66.6億元。

黃正聰另指出，若加上一日遊以及到親友家住的旅客，觀光產值將逼近200億。相當於2019年國旅補助政府投入近40億預算帶動觀光效益的總和，對目前苦撐的觀光業者至為珍貴。

黃正聰表示，肺炎的威脅可能持續1至2年，只要國際上存有病毒，台灣不可能絕對安全，需要從容以對，打一場持久戰。

(中時 )