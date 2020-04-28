IDC預估：今年大陸教育平板市場出貨量近440萬台 11:182020/04/28 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，據IDC跟踪監測數據顯示，大陸教育平板市場呈現連續成長態勢，2019年，教育平板整體市場的出貨量約400萬台，預計2020年將會出貨接近440萬台，2021年將會達到470萬台，相比普通平板出貨量的下滑趨勢，教育平板市場需求增長更為穩定。 (旺報 ) #平板 #市場 #教育 #出貨量 #idc 也許您會感興趣 推薦閱讀 外籍教師互動教學 反應熱烈 04:102020/04/24 地方新聞 郭明錤：AirPods Pro出貨量將增加 11:292020/04/24 財經 《半導體》扎根科技人才 聯發科捐贈4000組IoT程式套件 15:232020/04/24 財經 新北成立首間高中程式教育體驗中心 局長帶學生自製教具 18:302020/04/24 生活 聯發科技捐贈物聯網程式套件 擴大各縣市程式教育師資 20:452020/04/24 財經 聯詠現金股利10.5元 創新高 今年驅動IC出貨量可望再成長 04:102020/04/25 證券．權證 新北首間高中程式教育中心 揭牌 04:102020/04/25 地方新聞 中華電 北中南擴建IDC中心 04:102020/04/27 產業．科技 神盾 打入華為5G手機供應鏈 04:102020/04/28 證券．權證 居家學習 10紀錄片線上免費看 04:102020/04/28 藝文副刊 兩岸熱門新聞 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 陸Q1手機市場報告：大量蘋果用戶轉移到華為陣營 - 兩岸 - 旺報 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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