《證券時報》報導，據IDC跟踪監測數據顯示，大陸教育平板市場呈現連續成長態勢，2019年，教育平板整體市場的出貨量約400萬台，預計2020年將會出貨接近440萬台，2021年將會達到470萬台，相比普通平板出貨量的下滑趨勢，教育平板市場需求增長更為穩定。

(旺報 )