雖然 HTC (宏達電)當前主力發展虛擬實境(VR)類產品，讓 HTC 手機曾經的輝煌顯得黯淡，不過期待 HTC 手機的粉絲們不用失望，最新爆料指稱一款 HTC 新機正在研發中，很可能是接棒 HTC Desire 19s、Desire 19+ 的新品，有可能被命名為 Desire 20 Pro。就此來看，HTC 可能今年的手機首發之作將是鎖定中階市場的新品，粉絲們準備好了嗎？
爆料達人 LlabTooFeR (@LlabTooFeR)透過 Twitter 分享，在外觀上，HTC Desire 20 Pro 可能正面與 OnePlus 8 接近、而機身背面的設計則跟小米 10 很近似。換句話說，HTC Desire 20 Pro 很可能將會採用挖孔螢幕，此外背面的多相機系統則置放在左上角的位置，後者的風格不僅跟小米 10 很像，也跟自家的 Desire 19s、Desire 19+ 風格很接近。不僅如此，爆料達人還指出 Desire 20 Pro 還將保留 3.5mm 耳機孔，對於不少消費者來說這可能也是關鍵規格之一。
此外，爆料達人也指出一款型號為 2Q9J10000 的 HTC 新機，已現身 Geekbench 網站跑分資料庫，就是他所分享的 HTC Desire 20 Pro，開發代號為 Bayamo。從跑分結果來看，這一款新機將搭載高通 8 核心處理器、搭配 6GB RAM。就規格來看，並非是高階機種。也就是說，期待能夠入手高規格 HTC 手機的朋友，恐怕願望無法在短期內實現，只能先透過中階新機來過過癮。
(科技)
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