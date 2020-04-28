日本茨城縣各地民眾接到許多可疑的詐欺電話，還有從台灣寄來的可疑郵件，郵件內疑似裝著索價5美元（約台幣151元）的口罩，個資外洩到台灣，讓民眾傻眼！

《朝日新聞》報導，茨城縣牛久市4月上旬有3位民眾接到自稱是市公所職員打來的可疑電話，電話中的男子說，「這裡是市公所，現在已有『PCR試劑』」、「我們只針對新冠病毒感染風險高的家庭打電話，請不要對外說。每個人5萬日圓（約台幣1萬4千155元），你們要幾人份？」

市消費生活中心接到諮詢後強烈呼籲，「這是詐欺，絕對不要理會。」

水戸市則有不少民眾接到自稱是「保健所的田中」來電說，「我們要送口罩，請告知家庭成員。」該中心指，「問家庭成員是為了要找出1人獨居的長者」、「絕對不能回答」。

水戸市內還有40多歲的女性接到從台灣寄來的郵件，她沒有打開，但裡面好像是不織布製的口罩。讓她感到有點害怕的是，收件人欄中正確地印著自己的姓名、地址、電話號碼等，還有「USD 5.00」的文字。

她請郵局確認後，郵件確實是從台灣寄來的，但寄件人的地址是郵政信箱。女性表示，「我想是不是寄口罩來，是要我付5美元。然而個資外洩，雖寄口罩來，卻一點也不覺得感謝！」她把沒有開封的郵件直接寄回台灣。

(中時電子報)