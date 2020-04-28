林森錢櫃26日發生嚴重大火，釀成5人死亡的慘劇，這起事件不僅是台北市25年來最嚴重的KTV死傷火警，更令人難以置信的是，消防局發現因電梯施工，錢櫃竟然關閉所有消防設備，恐是嚴重人為疏失。錢櫃董事長練台生也因此成為討論對象，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」提及，Google Trend顯示，過去一天，練台生的網路搜尋熱度強壓韓國瑜與陳時中，並直呼不要低估民眾的智慧，民眾終究知道，誰是真正該被究責的人。

北市錢櫃KTV林森店大火釀5死慘劇，事後遭查出違規施工、關閉內部消防警報系統等重大管理疏失。國民黨台北市議員鍾沛君昨爆料，練台生昨上午2度致電台北市長柯文哲。鍾沛君說她支持柯市府硬起來，錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就閉門，什麼理由都不是理由，更喊話練台生「你對得起來不及逃生，只能打訣別電話的消費者嗎？」

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」也發文針對此事進行討論。該粉專貼出Google Trend的圖，並表示Google Trend顯示，過去一天，練台生的網路搜尋熱度強壓韓國瑜與陳時中。該粉專直言，不要低估民眾的智慧，儘管年代電視新聞當家主播張雅琴猛帶風向，衝著聽命行事的包商「張雅舞爪」，又對著衣食父母練董「張雅無爪」，民眾終究知道，誰是真正該被究責的話事人。

(中時電子報)