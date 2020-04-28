呂謦煒。(摘自呂謦煒臉書)

《農田水利法》修正案本週即將在立法院經濟委員會審查，國民黨政策會政研部專員呂謦煒今天痛批，蔡英文政府似想將「農田水利會改制公務機關」蠻幹到底，延續這個有違憲濫權之虞的惡政；民進黨想將農田水利會收歸國有，並非為了農友利益，而是為了自身的選舉考量，藉由打劫人民資產，想要走向一黨獨大，人民絕不接受。

呂謦煒在臉書發文說，最早清朝時代，台灣的農田水利事業是民間私產。即使如「瑠公圳」、「曹公圳」之類的知名水利設施，也都是私人出資興建的私有財產。直到日據時期，日本殖民政府將各種民間的私人埤圳整合成「水利組合」，並未改變水利設施是民間財產的基本原則。光復後，歷經「農田水利協會」與「水利委員會」等時代，最終在民國45年改制為「農田水利會」，一向是農友管農友事，政府只予以適度的監管。

他說，從歷史可知，農田水利會擁有長期的歷史，握有龐大的資源與財產，農田水利會對農民來說更有無可替代的重要性。明明水利無藍綠之分，農田水利會的自主存在、150萬的農友會員，卻偏偏讓民進黨政府十分眼紅，想要徹底掌握基層資源，必除之而後快，因此在1 07年左右偷偷摸摸通過農田水利會改制公立機關的規劃，如今《農田水利法》的修法，是改制計畫的最後一塊拼圖！

呂謦煒說，民進黨政府想將農田水利會收歸國有，並不是為了農友利益為優先，而是為了自身的選舉考量，想要透過資源的分配，讓擁有 150萬名會員的農田水利會成為自身的禁臠。然而，這種自私的作為早就被看破手腳，全台多地農田水利會都紛紛表示不滿，比如桃園農田水利會去年就明確表示，「水利會的資產是屬於水利農友的，沒有一筆是國家的」！無論立委候選人是藍是綠，都齊聲反對農田水利會的國有化！

他說，據中廣報導，全台目前有17個農田水利會，會員粗估有150萬人，總資產超過六千億，這些都是農田水利會百年來逐步累積而來。如今，民進黨想要吃掉農友的私產，有違反憲法保障的人民結社與財產權之虞，民進黨這種「強佔人民財產」的作法，無疑是大開民主倒車，以民主之名，行威權之實！

呂謦煒強調，民進黨藉由打劫人民資產，想要走向一黨獨大，人民絕不接受！

(中時 )