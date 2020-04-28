台北市甫發生死傷慘重的錢櫃KTV火災，各縣市引以為誡，立即動員稽查，台中市長盧秀燕28日表示，將以三管齊下專案擴大稽查；要求業者確實遵守、落實公共法律及管理；呼籲民眾配合防疫以及公安規定，自我保護，大家共同努力，城市才會安全。

盧秀燕今日在市政會議指出，台北市的KTV大火必須記取教訓，市府三管其下，第一管是專案擴大稽查，落實安檢措施，我們都是台中人，包括親朋好友、左右鄰居、熟識的人都有可能出入這些場所，為了大家安全，不能讓悲劇重演。

此外，第二管希望業者確實遵守、落實公共法律及管理，不要貪圖僥倖；第三管呼籲民眾配合防疫以及公安規定，自我保護，量體溫、勤洗手、保持適當社交距離等，惟有大家共同努力，城市才會安全。

盧秀燕說，我們要記取教訓，不要讓悲劇重演，安檢工作一定要落實，高度管理可能會造成大家的不便，但保護自己的健康，別人的健康，保護自己安全，別人的安全，在KTV歡唱才能獲安全保障。

(中時 )