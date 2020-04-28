柯文哲愛將台北農產公司董事長祕書董德堉、台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真，傳出婚外情，遭爆上山吃雞泡溫泉褒愛。對此，桃園市議員王浩宇在臉書PO出多則文章發表看法，更貼出同樣惹上桃色風波的甜姊兒蔡宜芳的影片。

董德堉、凌婉真遭週刊直擊，在陽明山上吃桶仔雞、烏來泡湯，甚至當街摸臀調情。對此，董德堉尚未回應，凌婉真則表示兩人僅是朋友。

民眾黨堪稱桃花窟，上個月爆乳甜姊兒蔡宜芳，才被爆與大19歲的人夫張益贍有染，兩人的事情鬧得沸沸揚揚。

王浩宇今日在臉書PO出多則文章討論此事，其中一則影片，他寫道「想當初，說罷韓跟民眾黨無關。現在？？？？」畫面中的人就是當時的民眾黨立委參選人蔡宜芳，在網路節目中希望大家在挺韓、罷韓遊行時，可以和平理性。被問到民眾黨站哪篇，她則回「民眾黨沒有要下去啊」！

底下網友留言「歪樓」，表示「事實證明罷韓和民眾黨就像妳跟張益贍一樣的沒有關係，一樣的沒有擦槍走火」、「現在就去摩鐵被拍了啊」、「結果她擦槍走火了！」

(中時電子報)