日本厚生勞動省周二公布3月失業率，結果升抵1年高點；另外求才求職比則下滑至逾3年低點。

該部門指出，3月失業率經季節調整後升至2.5%，較前一個月增加0.1個百分點，求職求才比則降至1.39%，為連續三個月下滑。 在新冠肺炎肆虐導致，全球失業率大幅升高之際，雖然日本相對其他國家，其失業率仍在低點，不過這依舊對日相安倍施加壓力，促使他必須推出更多刺激措施來提振日本經濟。 安倍政府日前通過規模108兆日圓振興方案，約佔日本經濟產值的兩成。

(工商 )