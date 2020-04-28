日本失業率升創1年新高 求才降至逾3年低點 10:462020/04/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省周二公布3月失業率，結果升抵1年高點；另外求才求職比則下滑至逾3年低點。 該部門指出，3月失業率經季節調整後升至2.5%，較前一個月增加0.1個百分點，求職求才比則降至1.39%，為連續三個月下滑。 在新冠肺炎肆虐導致，全球失業率大幅升高之際，雖然日本相對其他國家，其失業率仍在低點，不過這依舊對日相安倍施加壓力，促使他必須推出更多刺激措施來提振日本經濟。 安倍政府日前通過規模108兆日圓振興方案，約佔日本經濟產值的兩成。 (工商 ) #全球 #失業率 #求才求職比 #日本 #下滑 也許您會感興趣 推薦閱讀 美過去五周 逾2,600萬人失業 04:092020/04/24 全球財經 遊客銳減 南歐觀光業慘不忍睹 04:092020/04/25 全球財經 失業的藝術家 04:092020/04/26 專題周報 深圳Q1城鎮新增就業3.3萬人 登記失業率2.18％ 03:162020/04/27 兩岸 美股反彈陣痛期終結？ 白宮經濟顧問：慘況還沒完 09:362020/04/27 財經 《國際經濟》川普經濟顧問：美國經濟面臨歷史性衝擊 失業率恐達16％ 09:262020/04/27 財經 美國又有數州想復工 公衛專家苦諫無效 16:002020/04/27 財經 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 失業率高漲 歐美多國急解封 04:102020/04/28 國際大事 《國際經濟》日本3月失業率升至1年新高 求才求職比跌至逾3年新低 10:172020/04/28 財經 財經熱門新聞 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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