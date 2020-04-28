華裔球星林書豪受到新冠疫情衝擊，目前人正在中國進行自主訓練，不過在這段時間他也捐出不少善款幫助需要的人，而他稍早透過紐約尼克的推特表示，盼大家能加入捐款的行列，並喊話「你捐多少我捐多少」。

先前美國總統川普公開稱新冠肺炎為「中國病毒」，林書豪並不認同此看法，因此在推特發言引起正反兩方看法，儘管如此，但他仍帶頭做公益，決定向「Feeding America」（賑濟美國）和「Direct Relief」（直接救濟組織）捐款50萬美元，提供醫療資源給醫療人員、並向面臨飢餓的人提供食物。

林書豪2012年在尼克掀起「林來瘋」，整季繳出14.6分、6.2次助攻的成績單，還幫球隊殺進季後賽，之後分別轉投休士頓火箭、夏洛特黃蜂、洛杉磯湖人、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹，最後到多倫多暴龍拿下總冠軍，今年則是在CBA效力北京首鋼隊。

即便離開紐約多年，但他依舊不忘本，稍早透過尼克推特向紐約民眾喊話，他說：「紐約，你們在我心中佔據一個特殊地位，在未來的一週我肯定會想到你們，並為你們祈禱，我也很高興能夠分享一些Linsanity的經驗，給你們帶來希望和喜悅。」

林書豪繼續說：「如果你也想帶給人們希望和喜悅，我鼓勵你們加入我的行列，向『Feeding America』和『Direct Relief』捐款，你們捐多少，我就會跟著捐多少。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)