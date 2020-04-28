第14屆myfone行動創作獎徵件開跑

「蕪去‧無懼Fearless」找下個李安

張曼娟、剃刀蔣、聞天祥、Cherng首入列黃金評審陣容

最繁雜的年代，激發最不凡的創意！邁入2020年，一個新的十年開始，卻以世人最意想不到的方式揭開序幕。全球疫情發展的不確定性，以及5G開啟的全新科技浪潮，都將劇烈衝擊人們習以慣常的生活。第14屆myfone行動創作獎今年特別以「蕪去‧無懼Fearless」做為主題，即日起至8/10展開長達106天的徵件，期許大家在漫長的居家防疫期間，重新檢視過去，清理思緒，為人生去蕪存菁，以創作驅離孤獨，以科技向世界發聲，「疫」較長短，無懼未來。

台灣大總經理林之晨(圖/台灣大哥大提供)

為了鼓舞大家在晦暗疫情氛圍中，仍能持續用創作為社會注入活力，台灣大總經理林之晨與本屆myfone行創獎評審長侯文詠分別錄製一段影片，林之晨鼓勵所有創作人「在行動上創作作品，在作品上付諸行動」，期望尋找到下一個李安；侯文詠則希望大家挑戰「如何用一個創作，贏得多數人的共鳴」。同時，台灣大基金會也分別拍攝四支宣傳影片《你的難》、《你的亂》、《你的怕》、《你的煩》，即日起在YouTube上架，深度刻畫創作人在面對瓶頸時的煩悶心境，其實跨越高牆並非難事，往往在於一個念頭轉變，所有難題就能迎刃而解。

第14屆 myfone行創獎評審長侯文詠(圖/台灣大哥大提供)

第14屆myfone行創獎的另一大亮點，就是各組評審都有讓人眼睛為之一亮的新面孔加入，讓今年行創獎的評審陣容無比堅強，包括「訊息文學組」邀請到暢銷作家張曼娟、「原創歌曲組」邀請到為天后蔡依林《玫瑰少年》操刀的金曲製作人剃刀蔣、「微電影組」喜迎首度加入決審的著名影評人聞天祥、「原創貼圖組」則請到以黑白馬來貘紅遍大街小巷的Cherng。再加上原本的黃金組合「訊息文學組」侯文詠、吳若權；「原創歌曲組」陳子鴻、侯志堅、陳樂融；「微電影組」王小棣、楊力州；「原創貼圖組」黃子佼、畫龜畫等重量級評審一字排開，成為國內創作能量最豐沛平台的頂尖評審團隊。

第14屆myfone行動創作獎原唱歌曲組決審評審團(圖/台灣大哥大提供)

台灣大總經理林之晨表示，2020年除了是全球因抗疫而加速數位化的一年，同時也是台灣的5G元年，應運而生的各種新生活形態與科技服務，將為人類文化帶來巨大的分水嶺。期許創作者藉由這個契機，重新檢視自己與群體的關係，從中找到新作品的想法，同時也用這些新作品去啓發社會。

第14屆myfone行動創作獎原創貼圖組決審評審團(圖/台灣大哥大提供)

台灣大永續暨品牌發展副總經理劉麗惠指出，台灣大要幫助素人創作者持續接軌成專業創作人，並找到自己發光發熱的舞台，透過myfone行創獎尋找下一個李安、下一個周杰倫、五月天，甚至是大作家等。呼應主題「蕪去‧無懼」，希望大家放下過去的包袱與拘束，自由奔放地擁抱世界，不只在行動裝置上創作，更將創作付諸行動。

第14屆myfone行動創作獎訊息文學組決審評審團(圖/台灣大哥大提供)

myfone行創獎不僅提供創作人一展身手的競賽舞台，同時為讓這些優秀創作者的作品也能被世界看見，台灣大集團旗下myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台，也協助創作者朝商業化邁進，透過台灣大的跳板起飛；台灣大更自2016年啟動「勇敢追夢計畫」，陸續扶植從myfone行創獎中脫穎而出的張仰華、黃霆睿、S.T.F抒天弗等素人歌手發行數位單曲，並攻上小巨蛋舞台。今年台灣大更全力輔植2018年微電影組百萬首獎得主李洹宇一起圓夢，將打造華人首支原創歌舞短片《奇幻書店》，李洹宇導演親自作詞作曲的電影主題曲「有一種秘密」在今年1月底《2020超級巨星紅白藝能大賞》首度曝光博得滿堂彩。本片拍攝手法清新之外，更委託金鐘導演同時也是去年評審長王小棣老師親自擔任監製，手把手帶領新銳導演為台灣電影創作類型探索新的可能，影片也己經殺青進行後期製作，即將以全新面貌和觀眾見面。

第14屆myfone行動創作獎微電影組決審評審團(圖/台灣大哥大提供)

今年myfone行創獎評審長的重責大任落在「訊息文學組」決審侯文詠身上。侯文詠笑說，去年他首次擔任評審，「反骨‧返古」主題的創作題材，著實讓他大開眼界。今年世界受到疫情與新科技的劇烈衝擊，「蕪去‧無懼」的主題又呼應當今現況，侯文詠認為，面對未知，大家難免會產生恐懼感，不願繼續前進，潛意識會認為「現在」就是最好的狀態，但心中如有一個堅定不移的信念與價值，就能去蕪存菁，若再轉化心態，把自己變成一個充滿好奇心的小學生，那將會是另一個成長的開始。他鼓勵參賽者大膽解放自己的想像力，讓獨一無二的創作，贏得大多數人的共鳴。

為激發參賽者更多靈感，評審們也大方分享居家創作期間的靈光乍現。「訊息文學組」侯文詠受到金庸小說世界中武功第一的無敵高手「獨孤求敗」啟發，寫下「毒孤求敗」四字。他表示，病毒害怕孤獨，因此，人們只要能忍受孤獨、孤立病毒，讓病毒比我們更孤獨，最終勝利將屬於人類。吳若權也以疫情為發想改寫了李白《將進酒》中的「古來聖賢皆寂寞，唯有隱者留其名」句式，創作出「古來疫情皆寂寞，唯有醫者留其名」，感謝醫護人員站在防疫前線守護人民健康。至於「原創貼圖組」畫龜畫則以預計下月推出的3張正能量貼圖為例，鼓勵大家在全球疫情人心惶惶的氛圍下，要格外「堅強！勇敢」、「努力！奮鬥」，並且要時時刻刻提醒自己「你是最好的，你知道嗎？」，以貼圖創作鼓勵大眾、撫慰人心。

第14屆《myfone行動創作獎》參賽項目有「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與「原創貼圖組」。「訊息文學組」分成時事組、成語詩詞創新應用組、故事接龍組等三組，首獎最高獎金10萬元。「微電影組」分為兩組，包括徵件長度3到5分鐘的微電影組，首獎獎金100萬元，以及1到2分鐘的行動影片組，首獎獎金50萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，另設最佳演唱人獎及最佳詞/曲創意獎，今年也持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可線上邀請「音樂霸」包含詞曲、演唱、編曲、混音等21種專業人才參與創作。「原創貼圖組」徵求8張貼圖和1張年度情緒，首獎獎金10萬元，最佳年度情緒獎獎金6萬元。歡迎對文字、影音、圖像創作懷抱熱忱的創作人踴躍投稿。詳情請造訪活動網址：www.myfone.org.tw/

第14屆myfone行動創作獎評審團(圖/台灣大哥大提供)

第14屆myfone行動創作獎徵件開跑

【故事接龍命題】

當年她消失一如她的出現，都像一片雲，他們在同一個公司同一部門上班，因為一個案子合作變熟，進而戀愛，她搬到他的住處，每天為他做早餐，前後去上班，在公司假裝不認識，回家後繼續恩愛。

半年後某日，早餐後她說要去上班，他到了公司還沒見到她人影，傍晚回到家，她所有的物品已經清空，就此人間蒸發。

三年後的這一天，3月15日，就是她當時離開的日子，他的臉書跳出回顧照片，餐桌上滿滿的愛心早餐，他點開舊文，文章裡還有他自己曖昧的發文，「歲月靜好，有你的日子就是幸福。」他忍不住看了又看。六十五個讚，七個留言，他點開留言，發現最後一則留言是沒看過的，「為什麼都不來找我？」當時女友消失，連臉書帳號都關掉了，而這時，他點開那則留言，竟發現女友重開臉書帳號了，留言就在三天前。

2020年myfone行創獎「蕪去•無懼」訪談影片

2020年myfone行創獎「蕪去•無懼」系列宣傳影片

#我們知道，你的難；來自於，什麼事都難不倒你。

#我們知道，你的亂；來自於，你的亂中有序。

#我們知道，你的怕；來自於，怕沒人看見。

#我們知道，你的煩；來自於，你想要不凡。

名師演示：

【訊息文學組】

侯文詠：「毒孤求敗」

原句：金庸武俠小說虛構武林高手「獨孤求敗」

吳若權：「古來疫情皆寂寞，唯有醫者留其名」

原句：李白＜將進酒＞「古來聖賢皆寂寞，唯有隱者留其名」

【原創貼圖組】

畫龜畫

(中時電子報)