荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 10:412020/04/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國駐荷蘭大使徐宏。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對荷蘭駐台灣代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」一事，中國駐荷蘭大使館28日回應稱，中國駐荷蘭大使館對此表示嚴重關切，即與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。 中國駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。 (中時 ) #荷蘭 #中國 #大使館 #一個中國原則 #辦事處 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 17:562020/04/24 兩岸 陸三大險企 Q1淨利減逾三成 04:102020/04/27 財經要聞 公股銀拓版圖 東南亞最熱門 04:102020/04/27 金融．稅務 病毒搞亂一帶一路拼圖 04:102020/04/27 時論廣場 送勇氣挺醫護！ 荷蘭贈鬱金香為台中打氣 18:332020/04/27 生活 大陸5G基地台招標 三大電信商砸3200億 18:272020/04/27 財經 鬱金香荷蘭煎餅送醫護 日立也贈10台清淨機 21:412020/04/27 生活 臺荷關係大突破 荷蘭駐臺機構改名在台辦事處 21:182020/04/27 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 23:392020/04/27 政治 台北入名 荷蘭駐台機構更名在台辦事處 04:102020/04/28 政治要聞 兩岸熱門新聞 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 陸Q1手機市場報告：大量蘋果用戶轉移到華為陣營 - 兩岸 - 旺報 紐約州長：新冠病毒從歐洲進入紐約 而非大陸 - 兩岸 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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