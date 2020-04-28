美股續強彈、限空令續行，台股開盤上漲12.98點，為10580.25點，盤中一度衝至10620.52點，多頭伺機挑戰季線，但期貨盤率先紅翻黑，半小時內震盪逾百餘點，台積電(2330)、友達(2409)、生醫防疫概念股中的寶齡(1760)等面臨賣單調節紛紛拉回，台股震盪壓回整理。分析師表示，台股量增開高有壓指數震盪，多頭伺機挑戰季線反壓，外資昨日現貨雖然買超百億元，但在期貨多單卻是調節，需要觀察外資後市動向，本週台股能否站穩季線將是觀察重點。

在盤面表現方面，台積電(2330)昨天獲外資買超，今日開高，因遇季線反壓，股價由紅翻黑；散熱模組點火，泰碩(3338)拿到5G基地台散熱訂單，今帶量上揚漲幅飆上漲停板99元、帶動雙鴻(3324)漲幅逼近7%、奇鋐(3017)漲幅在2.8%左右；金像電(23668)多頭續攻，股價刷新今年新高；神盾(6462)成功打進華為5G新機供應鏈，漲幅逼近7%；康那香(9919)防疫議題持續發威，股價漲停打開，漲幅在8%以上。

分析師表示，預期台股本週仍將維持震盪走勢，有三大重點需要留意，包括國際油價走勢、蘋果財報將在30日盤後揭曉，以及各國原先預期4月將陸續解除封城，本周新冠肺炎病例數是否下降將成關鍵。操作上，不妨注留意疫情情情下對科技產品的需求，如居家辦公對主機板、面板廠的需求提升。

(時報資訊)