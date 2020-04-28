台積電(2330)、聯電(2303)已相繼舉行法說會，對第二季營運看法均仍穩健，但看下半年相對旺季不旺；聯電今於法說會後股價跳空開低，台積電也與台積電ADR走勢相逆，早盤股價開平走跌，最低落至294.5元，仍受制300元以及季線聯卡。

台積電ADR周一收53.51美元，上漲0.78美元或1.48%，折合台幣每股約321.3元。台積電周一收高至298元，外資反手買超8459張。

台積電第一季獲利創新高，對第二季展望仍穩健，預估第二季營收達101至104億美元，季減約2%至季增0.9%，有機會改寫新高紀錄。但受疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，台積電保守看待下半年市場狀況，預估營收將較上半年持平至微幅衰退。

台積電也略下修今年產業與公司展望，估全年晶圓代工產值年增7-13%，低於先前預估的17%，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長14-19%，略低於上次預估的年增逾17%，但仍優於外資於法說會前的預期。

聯電同樣交出第一季營運淡季不淡的表現，第二季展望也續穩健；受到疫情影響，聯電公司亦下修今年產業與公司展望，晶圓代工產值由年增7-9%下修至1-3%，相較台積電對產業展望保守；聯電本身受惠日本新廠加入營運，今年表現仍將大幅優於產業平均。

受疫情帶來的不確定因素，聯電下修今年產業預估，預期今年半導體產值由成長4-6%，下修至衰退4-6%，而晶圓代工產值仍將成長1-3%。聯電預期，在日本新廠貢獻下，今年合併營收將大幅優於產業平均；若排除新廠貢獻，在產品市占率擴增下，將抵銷部分大環境因素影響，表現將與產業平均相近、或稍優於平均。

聯電第一季8吋產能持續吃緊，展望本季，受惠面板驅動IC、電源管理IC與微控制器(MCU)需求驅動，8吋產能將維持滿載。

聯電本季8吋產能持續滿載，晶圓出貨量、產品平均單價(ASP)估各季增1-2%，毛利率約20%，本業營運可望再優於上季，但聯電指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

(時報資訊)