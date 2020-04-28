有鑑於全球新冠疫情發展的不確定性，加上今年是5G開啟的全紀元，都改變人們習以慣常的生活，台灣大(3045)宣布，第14屆myfone行動創作獎今年特別以「蕪去.無懼Fearless」做為主題，即日起至8月10日展開長達逾百天的徵件，盼人們在漫長的居家防疫期間，重新檢視過去，為人生去蕪存菁。

台灣大總經理林之晨表示，2020年除了是全球因抗疫而加速數位化的一年，同時也是台灣的5G元年，應運而生的各種新生活形態與科技服務，將為人類文化帶來巨大的分水嶺，期許創作者藉由這個契機，重新檢視自己與群體的關係，從中找到新作品的想法，同時也用這些新作品去啟發社會。

台灣大永續暨品牌發展副總經理劉麗惠則指出，台灣大要幫助素人創作者持續接軌成專業創作人，並找到自己發光發熱的舞台，透過myfone行創獎尋找下一個李安、下一個周杰倫、五月天，甚至是大作家等，呼應主題「蕪去.無懼」，希望大家放下過去的包袱與拘束，自由奔放地擁抱世界，不只在行動裝置上創作，更將創作付諸行動。

台灣大myfone行創獎不僅提供創作人一展身手的競賽舞台，同時為讓這些優秀創作者的作品也能被世界看見，台灣大集團旗下myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台，也協助創作者朝商業化邁進，透過台灣大的跳板起飛；不僅如此，本次林之晨也與本屆myfone行創獎評審長侯文詠分別錄製一段影片，林之晨鼓勵所有創作人「在行動上創作作品，在作品上付諸行動」，期望尋找到下一個李安；侯文詠則希望大家挑戰「如何用一個創作，贏得多數人的共鳴」。台灣大基金會也分別拍攝四支宣傳影片《你的難》、《你的亂》、《你的怕》、《你的煩》，即日起在YouTube上架。

台灣大表示，第14屆myfone行創獎的另一大亮點，就是各組評審都有新面孔加入，包括「訊息文學組」邀請到作家張曼娟、「原創歌曲組」邀請到金曲製作人剃刀蔣、「微電影組」喜迎首度加入決審的著名影評人聞天祥、「原創貼圖組」則請到以黑白馬來貘走紅的Cherng，再加上原本的黃金組合「訊息文學組」侯文詠、吳若權；「原創歌曲組」陳子鴻、侯志堅、陳樂融；「微電影組」王小棣、楊力州；「原創貼圖組」黃子佼、畫龜畫等重量級評審。

第14屆《myfone行動創作獎》參賽項目有「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與「原創貼圖組」。「訊息文學組」分成時事組、成語詩詞創新應用組、故事接龍組等三組，首獎最高獎金10萬元。「微電影組」分為兩組，包括徵件長度3到5分鐘的微電影組，首獎獎金100萬元，以及1到2分鐘的行動影片組，首獎獎金50萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，另設最佳演唱人獎及最佳詞/曲創意獎，今年也持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可線上邀請「音樂霸」包含詞曲、演唱、編曲、混音等21種專業人才參與創作。「原創貼圖組」徵求8張貼圖和1張年度情緒，首獎獎金10萬元，最佳年度情緒獎獎金6萬元。

(時報資訊)