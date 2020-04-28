據CRIF中華徵信所最新統計，2019年台灣上市公司認列大陸轉投資事業收益再創歷史新高，達3744.2億元，同時，這是10年來上市公司認列大陸投資收益第五度創新高。CRIF中華徵信所也分析，這將上市公司退出中國的策略造成重大挑戰。

CRIF中華徵信所最新統計，近10年來上市公司大陸轉投資事業收益由1773.07億元，大幅躍升到3744.2億元，翻倍成長，收益成長率高達112.86%。顯示過去10年，上市公司完全享受到大陸開放、轉型和高成長的果實。

2019年台灣上市公司大陸轉投資事業收益前10大分別為：鴻海(2317)、台泥(1101)、亞泥(1102)、臻鼎-KY(4958)、統一(1216)、和碩(4938)、中租-KY(5871)、GIS-KY(6456)、裕日車(2227)及日月光投控(3711)。

(時報資訊)