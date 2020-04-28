系微(6231)指出，該公司旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O搭載於由芬蘭IT科學中心(CSC)在2019年9月所推出基於Atos BullSequana X1000系列的Puhti超級電腦，此款超級電腦近期被用以進行模擬重大病源SARS-CoV-2在公共場合散播應用。

Puhti超級電腦為Atos BullSequana X1000百億等級計算的超級電腦系列之一，並搭配Intel Xeon可擴充處理器，其682個CPU節點可提供高達1.8 petaflops的最高理論運算效能。運用InsydeH2O解決方案的可靠性、穩定性和先進的韌體功能套件，此款BullSequana X1000為21世紀嚴峻挑戰，例如COVID-19(2019新型冠狀病毒)流行性疾病等提供所需要的性能、密度、可擴展性與能源效能。

一組CSC的芬蘭研究員利用Puhti超級電腦的功能來模擬解釋像是COVID-19的病原體如何在雜貨店等公共場所中進行傳播。該模擬主要在透過分析人們排放的氣膠粒子如何在空氣中移動、散播和徘徊來幫助解決各種活動相關風險的不確定性。

(時報資訊)