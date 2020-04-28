新冠肺炎疫情導致需求急凍，全球儲油空間即將告乏的憂慮揮之不去，美國原油期貨價格延續前一日崩跌近25%的走勢，周二在隔夜市場再度大跌逾15%。
目前西德州中級原油（West Texas Intermediate,WTI）6月期油價格下挫14.24%，報每桶10.96美元，稍早前一度跌1.96美元或15.3%，報10.82美元。周一紐約6月WTI期油暴跌24.56%，收在每桶12.78美元，盤中一度跌29.89%，報11.88美元。
國際指標布蘭特期油目前跌4.25%，報每桶19.14美元，稍早前跌6.76%，報每桶19.99美元。
新冠肺炎疫情導致全球三分之一原油需求急速蒸發，使油價頻頻破底。分析師表示，6月期油下挫，主要因為需求遠遠低於目前產量，以及儲油選項越來越有限的現實。在各經濟體開始處理封鎖措施與準備回復正常之際，市場震盪將變得非常劇烈。
(時報資訊)
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