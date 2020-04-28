隨著亞洲疫情最糟情況已過，且市場預期東京奧運訂單僅遞延而非消失，自行車類股近期紛紛展開落後補漲走勢，28日早盤包括美利達（9914）、巨大（9921）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等齊唱高歌，股價分別開出紅盤，漲幅約在1％至8％之間。

尤其是自行車雙雄-美利達、巨大，早盤分別強彈近8％、逾4％，主因是亞洲銷售動能正逐步回溫，整體自行車產業第二季有望落底，下半年營運引擎蓄勢待發，全年電動自行車也可望維持雙位數成長。

其中，美利達昨日在三大法人聯袂買超加持下，以漲停板鎖死收盤後，今日一開盤、股價瞬間暴衝到160元，大漲了11.50元，漲幅逼近8％；目前漲幅似有收斂、成交量逾1,600張。

此外，巨大早盤股價最高衝到164元、大漲了7元，漲幅超過4％；目前漲幅約在3％，成交量已超過2,000張。

(工商 )