（東森自然美捐贈價值30萬元《積雪草煥活系列旅行組》予賽珍珠基金會，關懷離鄉背井的新住民媽媽。）

新冠肺炎疫情遍佈多國，帶來全球性的影響。東森集團身為公益表率、長期關懷弱勢，王令麟總裁也發揮助人為樂精神，積極參與投身多項公益活動。27日東森自然美執行長林燕玲與東森慈善基金會關杰玲副執行長親自拜訪賽珍珠基金會，關懷這群離鄉背井的新住民母親。

賽珍珠基金會致力於關懷經濟弱勢的新住民家庭。近期因新冠肺炎導致募款困難，防疫戴口罩也造成肌膚乾燥、暗沉等問題，此次東森自然美特別捐出高達30萬元的《積雪草煥活系列旅行組》，希望賽珍珠基金會的新住民媽媽們在抗疫期間也能呵護肌膚、找回原本愛自己的心。

賽珍珠基金會由曾獲諾貝爾文學獎、普立茲小說獎之美國知名女作家賽珍珠女士在美國於1964年創立，在南韓、泰國、菲律賓、越南設有分會，台灣分會於1968年成立，迄今已有52年歷史。

賽珍珠基金會致力於關懷經濟弱勢新住民子女及其家庭。2012年東森集團王令麟總裁聽聞賽珍珠基金會募款困難，即捐贈10萬元幫助度過難關。東森慈善基金會因有感新住民人數日增，需要關懷和輔導，曾舉辦「他不是外人，是家人」記者會，呼籲社會各界關愛新住民，藉此拋磚引玉，希望各界拿下有色眼鏡，一起用愛心做關懷。東森今年更持續用實際行動表示關愛，也希望社會上有力量的民眾能夠共襄盛舉，以群眾的力量來共同關懷弱勢。

賽珍珠基金會尤英夫董事長表示感謝東森集團長期以來的關心與幫助，透過無私的奉獻，讓基金會內的新住民媽媽們感受關愛，更感謝東森今年特別捐助東森自然美的保養品，能讓這些媽媽在異鄉能感受東森自然美的呵護。

防疫期間戴口罩造成皮膚乾燥等問題，東森自然美暖贈賽珍珠基金會30萬元保養品。東森自然美執行長林燕玲與東森慈善基金會關杰玲副執行長親自拜訪，關心基金會現況，緩解新住民媽媽因疫情在異鄉的心情。林燕玲執行長表示希望透過這次捐贈的《積雪草煥活系列旅行組》，讓平時忙於工作而忽略皮膚保養的新住民媽媽，能找回愛自己的心，使疲憊的肌膚得到細心的照顧。

林燕玲執行長也表示東森自然美是注重「感受」的產業，細緻的手法、溫柔的呵護，每一層的保養都細心照顧，專業的美容服務上會有大量的人力需求，新住民擁有誠懇積極的態度，符合自然美美容師的服務特質，東森自然美將不排除招募新住民媽媽做為美容師，提供就業及創業的機會解決經濟負擔。

秉持「別人做生意、東森做公益」的精神，東森持續積極配合政府政策，率先領先同業推出《東森農場》力挺在地小農特別企劃，照顧弱勢不遺餘力，曾多次與公益團體合作，舉辦愛心義賣，號召會員一起發揮愛心幫助需要的人渡過難關。東森購物董事長王令麟在現任農委會主委陳吉仲親自號召下，連續創下鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑，等農漁產品超過千組的輝煌成績，採購高雄燕巢百萬珍珠芭樂給前線醫護人員。台南市長黃偉哲力挺農會關廟鳳梨銷售成績斐然，為台南在地優質農產發聲。

東森自然美不捨防疫期間因長期戴口罩造成的皮膚乾燥，致贈護理師公會東森自然美保養品呵護醫療人疲勞的肌膚。東森購物以助小農、挺醫護口號，東森集團也持續號召全體會員，透過實際行動把愛直送全台每個需要的角落，以實際行動讓社會關懷超越地區的限制，用愛幫助弱勢、用行動挺過每一波難關。

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