麥可喬丹(Michael Jordan)是NBA歷史上最重要的球員，不管是球場還是事業，他取得一名球星所能獲得的最大成功，有人認為是他帶來今日聯盟的榮景。美媒Bleacher Report設想了過類似的問題，如果NBA沒有喬丹會怎樣？

假設喬丹當年沒有加入NBA，首先受影響的是公牛隊，建立一個王朝是不可能了，但在皮朋與格蘭特等猛將支撐下，公牛仍會是一支勁旅。最嚴重的影響是聯盟少了行銷世界的活招牌，在大鳥柏德、魔術強生退休後找不出接班人。

喬丹加入NBA時，一整支球隊的薪資上限僅360萬美元，他1998年最後一冠時，團薪漲到3900萬美元，而且球員還嫌少而掀起封館事件。當然NBA行銷海外是既定方針，不宜誇大喬丹個人的作用，但若無喬丹，這過程也絕不會這麼順利，看看他驚人的球鞋銷量就知道了，每年籃球鞋市場的一半收益都進了喬丹品牌。

夢幻中鋒歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)是喬丹同年的選秀狀元，他大概會是「無喬丹宇宙」的90年代最強球員。不過尤英、巴克利、米勒、郵差馬龍這些名將應該會輪番摘冠，可望留下更多精彩對決，有別於喬丹那種掃平群雄的大一統王朝。

在沒有喬丹的籃球鞋市場，NIKE未必能像今日這樣獨霸，至少擴張速度不會那樣快。最後是布萊恩、詹姆斯這些巨星晚輩會取代喬丹的地位，布萊恩將成為史上最佳得分後衛與進攻高手，詹姆斯則有機會搶占史上最偉大球員的稱號。

(中時電子報)