中國銀行一款理財產品「原油寶」巨虧事件持續發酵。路透引述兩名消息人士透露，大陸銀保監會已要求商業銀行停止銷售可能給投資者帶來無限損失的一系列理財產品。兩位知情人士透露，上周末銀保監會已向銀行發出口頭指令，要求銀行停止銷售上述相關理財產品，並要求銀行回報相關產品的未償付規模。

早前中國銀行一款與原油期貨合約掛?的理財產品「原油寶」，因遇上紐約5月期油以負數結算，導致大批未能及時平倉的投資者血本無歸，不僅如此，中行還要求投資者補繳保證金，等於在本金全無的情況下，還倒欠銀行。據報有多達6萬名投資者因「原油寶」而招致損失，不少苦主已向大陸國家信訪局反映，更有逾千名投資者計劃向中行展開集體訴訟。

財新周刊引述官方消息人士稱，面向散戶發售的「原油寶」總體損失規模可能超過人民幣90億元。在「原油寶」風波的持續發酵下，包括工行、建行、交行等各大銀行也紛紛表示暫停相關原油產品開倉交易。

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