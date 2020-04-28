人民幣匯價28日走疲。人民幣兌美元中間價報7.071元，較上日報價7.0703元，微跌7個基點，跌幅0.01％。

在岸價和離岸價亦同步走弱，截至上午10點30分，在岸價報7.0894元，較上日收盤價7.0836元下跌58個基點，跌幅0.08％。

離岸價報7.0964元，下跌38個基點，跌幅0.05％。

(工商 )

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