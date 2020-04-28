人民幣在岸、離岸同步走跌 11:122020/04/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價28日走疲。人民幣兌美元中間價報7.071元，較上日報價7.0703元，微跌7個基點，跌幅0.01％。 在岸價和離岸價亦同步走弱，截至上午10點30分，在岸價報7.0894元，較上日收盤價7.0836元下跌58個基點，跌幅0.08％。 離岸價報7.0964元，下跌38個基點，跌幅0.05％。 (工商 ) #基點 #在岸價 #離岸價 #跌幅 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 餐飲業3月營業額年減21％ 慘創20年最大跌幅 04:092020/04/24 財經要聞 利差改善 台塑、國喬業績加分 04:092020/04/24 證券．權證 熱門股－台聚 V型反轉股價勁揚 04:092020/04/24 證券．權證 慘過SARS 3月內需業績蒸發368億 04:102020/04/24 財經焦點 《韓股》韓股收跌1.34％ 逾1周來最大跌幅 16:142020/04/24 財經 超級財報周＋Fed例會 美股聚焦 04:092020/04/26 財經要聞 在岸人民幣 收盤微跌7點 19:342020/04/27 財經 3月景氣黃藍燈 終止連四綠 04:102020/04/28 財經要聞 陸股開高走低 早盤跌逾1％ 10:472020/04/28 財經 財經熱門新聞 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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