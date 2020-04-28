是德科技（Keysight Technologies Inc.） 是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布 DEKRA 選擇使用是德科技 Scienlab 充電檢測系統（CDS）解決方案，對電動車（EV）或電動車供電設備（EVSE）採用的充電技術，進行廣泛的測試及驗證。

在 2019 年至 2030 年間，EV 市場預計將以 21% 以上的年複合成長率大幅成長。 DEKRA 是全球測試、檢驗和認證領導廠商，該公司將使用是德科技 Scienlab 充電檢測技術，全面部署支援多元充電介面、電網和國際標準的 EV 充電解決方案。汽車產業正密切關注電動車和電動車供電設備，在整個生命週期中使用再生能源所可能帶來的影響。 近來，各國政府無不藉由提供獎勵措施並制定相關法規，來鼓勵企業和消費者投資於電動車，以達到減少空污和噪音的目的。 是德科技備有完整的設計、測試和驗證解決方案，為汽車、能源和通訊產業的轉型，提供強力的後盾。

DEKRA 企業產品安全測試副總裁 Beat Kreuter 表示：「我們與是德科技密切合作，以便為汽車業提供最合適的解決方案，讓汽車與能源網能完全互通。 是德科技解決方案讓 DEKRA 能夠透過高度自動化測試技術，提高道路駕駛安全性。」

去年，是德科技加入了由汽車生態系統產業專家發起的「充電介面計畫」（CharIN），以協助建立電動車充電技術的全球標準。 此通用標準可保證電動車和充電站之間的互通性。 是德科技 CDS 解決方案採用模組化設計，方便使用者驗證任何 EV 與 EVSE 之間，以及任何充電網元件之間的充電互通性。

是德科技電子產業解決方案事業群總裁 Gooi Soon Chai 表示：「是德科技致力於提供未來需要的前瞻技術，讓汽車產業能夠利用再生能源，來實現自動駕駛、車聯網連接性，以及汽車電氣化。 如此便可建立彼此互連的生態系統，進而因應與汽車電源、感應器、通訊、導航、車載電子網路，以及網路安全相關的各種測試要求。」

(工商 )