東元電機召開股東會在即，儘管已停止過戶沒有表決權，寶佳集團近期仍持續敲進東元股票，截至昨(27)日為止，持有東元股權攀升至22.27％。東元今日股價開低走高，下跌0.10元而以26.50元開出，最高達27.05元，目前呈現上漲走勢。

東元5月11日召開股東會，3月13日起至股東會當天停止過戶，這段時間，買進股票沒有投票權。寶佳集團卻逆勢操作，持續買進東元股票，東元昨日代為公告，寶佳集團以寶佳資產管理名義，4月15日至27日總計買進20,720張東元股票，持股比重從前次14.71％拉高至15.76％。寶佳集團旗下寶佳資產管理、嘉源投資及源通投資三家公司持有東元股票合計也從上次21.22％提高至22.27％，為單一最大股東。

東元集團檯面上對寶佳集團持續增加東元持股，雖採取冷處理態度，避免與寶佳集團正面衝擊，檯面下，持續尋求友好企業及法人支持，在股東會將封殺寶佳集團所提現金減資10％案。

(工商 )