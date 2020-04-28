台股在三大法人同步回頭買超212億元的買盤推升下，27日狂漲219.92點，指數站上10,500點，28日一早開盤，受到美股道瓊指數續漲358點的激勵，再度向季線約10,670點附近挑戰，最高衝上10,620點，惟逢高獲利了結賣壓不輕，指數隨即拉回至平盤（10,567點）上下約20點震盪，季線反壓不輕。

台股加權指數近日在各國政府與央行的救市舉措的激勵之下，27日指數向上突破5日與10日線壓力區，一掃上周市場保守看法。國票投顧表示，台股指數持續向前高推進，及9日KD值的K值皆再度上彎，短線技術面與指標有轉趨正面的跡象。

國票投顧強調，不過，上方中、長期均線持續下滑，後續將對指數造成一定程度的壓力，因此於操作上若遇壓久攻不過時，應以調節持股以對，反之逢拉回在資金面的題材支撐下，可伺機擇具基本面之個股短多因應。

國票投顧指出，4月開始疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，不過隨著企業第一季營運結果出爐，市場將目光開始置經濟基本面，因此，後續受疫情衝擊的基本面，對於資本市場所造成的壓力須持續留意。

(工商 )