台灣北方三島「彭佳嶼」成火燒島

台灣北方三島「彭佳嶼」成火燒島

警消、海巡趕忙撲滅火勢。（海巡隊第二案巡隊提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市消防局28日上午8點50分接獲基隆市產發處轉報，北方三島之一的彭佳嶼上發生火警，現場民眾目擊整片樹林冒出大量濃煙，消防局初步了解無人員傷亡，目前已申請直升機先支援載運消防人員共4名，由中正分隊分隊長陳永泰帶隊及空拍機人員前往進行災害勘查，另外，將有7人由海巡署船隻支援載運救災裝備幫浦、水帶、打火把等隨後前往。

彭佳嶼位在距基隆港約56公里，航程約2.5小時之處，當地漁民也稱之為大嶼，是臺灣附屬島嶼之一，也是臺灣北方三島中唯一有派員駐在的島嶼，但島上建物只有燈塔，氣象局觀測站及宿舍，生活用水需依靠雨水，飲用水需靠補給。

海巡指出，今早8點多，彭佳嶼島上不明原因起火案，目前由島上單位海巡、氣象站、燈塔人員及中科院施工人員一同開設防火巷，避免火勢蔓延，而目前向現場人員查詢表示無法估算燃燒面積，目前火勢由北面延燒至南面。

(中時 )