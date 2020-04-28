韓裔俄羅斯籍滑冰名將安賢洙(維克多安)，曾在冬季奧運勇奪6面金牌，沒想到安賢洙昨晚宣布退役，34歲運動生涯畫上句點。

俄羅斯滑冰聯盟主席Aleksei Kravtsov表示，安賢洙寫信告訴他決定退休的消息，這個消息一出震驚了整個滑冰界。

安賢洙參加過3界冬奧，2002年鹽湖城成績不佳，2006年都靈冬奧大放異彩，摘下短道競速滑冰1000公尺、1500公尺以及接力賽3面金牌，以及500公尺銅牌。然而安賢珠在都靈冬奧結束後受到傷病所擾，休息了2年多，因此錯過了2010年溫哥華冬奧。

缺席溫哥華冬奧的安賢洙，在韓國滑冰界的地位江河日下，因此在2011年轉籍至俄羅斯，改名維克多安，進而在2014年索契冬奧雄風再起，一舉奪下500公尺、1000公尺與接力賽3金，以及1500公尺銅牌，更以6面金牌成為冬奧短道競速滑冰史上最多金的選手。

然而2017年底國際奧會以俄羅斯集體性使用禁藥為由禁止俄羅斯運動員參加2018年平昌冬奧，雖然允許部分選手以獨立運動員名義參賽，但安賢洙並沒有在名單內，因而再次錯過了冬奧殿堂。

2019年世界反禁藥組織(WADA)宣布俄羅斯禁賽4年，這項禁令是針對所有俄羅斯運動員，意味著俄羅斯運動員在未來4年內不能以代表團方式參加任何國際賽事，這項禁賽令等同宣布安賢洙無法參加2022年北京冬奧，在此情況下安賢洙只能遺憾宣布退役。

(中時 )