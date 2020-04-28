時力立委邱顯智、陳椒華及王婉諭今日召開記者會表示，51勞動節即將來到，時力將提案修法最低工資法、國定假日法，以及勞基法中有關勞檢制度的改革，其中最重要的，就是要將2016年被砍的7天假補回來。。

邱顯智表示，51勞動節即將到來，在這波疫情衝擊之下，無薪假人數不斷攀高，許多勞工過得非常辛苦。

邱顯智指出，蔡英文總統在 2015年參選總統時的六大勞動政策中，就主張應訂定最低工資法，並於 2017 年表示希望最低工資能達到 3 萬元。時力主張工資調整機制應於 2024 年納入「就業扶養比」指標，以 2018 年相關數據試算，最低工資應提高至 31309 元，也是呼應蔡英文總統的政見，達成最低工資3萬元以上的目標。

陳椒華指出，時代力量在 2016 年提出國定假日法草案 ，主張要立法增訂7天假，讓全國受雇者都能一致有 19 天的國定假日。時力增訂的國定假日，包括言論自由日、解嚴紀念日、原住民族正名紀念日等，都是與我國轉型正義、歷史記憶和族群平權息息相關的紀念日。

陳椒華說，台灣的國定假日在 2016 年被刪減7天，整體假日比世界上包括日本韓國，甚至英法德瑞典等主要國家相比更少，因此，為了落實縮減工時，以及提升人民消費意願與機會，將立法讓全國一致有19天國定假日。

王婉諭表示，以教保員為例，有許多人超時加班但未領到加班費，以及高薪低報等現象，那這樣的情況也普遍發生在台灣勞工身上，因此時力黨團將提出勞檢制度修法，首先是將勞檢權收歸中央，提升勞檢能量並將裁罰標準全國一致，避免因為地方政府各唱各調。

王婉諭說，時力黨團也將同步修法，明定要建立裁罰基準與公布違法雇主的裁罰金額，以避免現行勞動主管機關以法無明定來迴避，也強化勞檢裁罰的公眾監督。

(中時 )