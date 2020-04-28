北韓最高領導人金正恩遭傳進行心血管手術後病危，至今逾2周未公開露面，生死成謎。然而，台灣財經專家吳嘉隆卻驚爆金正恩已在4月22日死亡，是在手術前就死亡，更透露解放軍從黑龍江跟吉林到了丹東附近集結。

吳嘉隆日前在臉書發文表示，金正恩本人確定已經死亡，死亡時間是4月22日凌晨12點左右。死因不是什麼心血管手術失敗，而是手術前已經死亡，手術是想要搶救，但是仍然，也當然，沒有成功。

吳嘉隆臉書。（摘自吳嘉隆臉書）

至於日本媒體所謂的8分鐘，吳嘉隆指出，所謂的8分鐘，不是：原本1分鐘就可以完成的心臟血管支架的安裝，北韓醫生因為手發抖用了8分鐘；而是：北韓醫生動了手術之後8分鐘，中共中聯部宋濤所率領的中國醫療團隊才趕到現場。但是，還是為時已晚。真正的死因是：急性心肌梗塞！這可能是家族遺傳病，因為金家的金日成、金正日都是因為心臟的疾病而去世的。

吳嘉隆指出，急性心肌梗塞理論上是可以救的，如果趕快動手的話。但是，耽誤了時間，結果是即使後來動手術，也沒有救成，因為人已經死了。在死人身上動手術，當然手會發抖。

而吳嘉隆這篇貼文也引起震撼，因此吳嘉隆在政論節目《關鍵時刻》上表示，為何他能確認「金正恩本人確定已經死亡，死亡時間是4月22日凌晨12點左右」。他不能透露資料來源，但是原始資料來源是大陸中聯部部長宋濤不是率領醫療團去北韓嗎！是這醫療團內部人士所透露出來的。

吳嘉隆更表示，金正恩死亡訊息滿天飛，怪就要怪北韓，只要金正恩出現身影不就得了？但是至今依舊沒有露面。而且據悉，大陸現在已經調重兵到中朝邊界，78跟79集團軍從黑龍江跟吉林到了丹東附近。大陸出現軍隊的消息，自由作家洪博學在《民報》專文也有寫出，「4月23日，中國丹東的台商朋友來電說，『街頭上已經看到解放軍的車輛』」，可見CNN的報導，應是有所本。

雖然美國總統川普曾斥責CNN的報導是假新聞，但是路透社報導，川普昨日在白宮記者會上再度被問及金正恩健康時，回應確實知道金正恩的近況，「我不能告訴你細節，我確實知道一些事，但我現在不能告訴你，我祝福他一切都好。你們可能不久後就會聽到（一些事）…。」似乎間接透露金正恩的健康出了問題。

不過日媒《產經新聞》27日報導，北韓對外宣傳微博帳號「今日朝鮮」連日來持續發文批評外媒造謠，看起來像是北韓官媒首度直接否認金正恩健康堪虞的相關報導。

(中時電子報)