在歐洲汽車大廠已逐漸開始重啟營運之際，根據華爾街日報報導，包括通用、福特與飛雅特克萊斯勒等美國3大汽車製造業者也暫定要在5月18日復工。

這些業者因為受到新冠肺炎在美爆發，導致他們在3月關閉北美工廠。

據了解，這三大汽車業者高管日前與美國聯合汽車工人工會(UAW)及密西根州長惠特曼(Gretchen Whitmer)辦公室進行商談後，暫時決定這項復工日期。目前這些汽車公司仍與工會繼續討論安全準則擬定，希望降低復工後員工感染肺炎的風險。

(工商 )