受到新冠肺炎疫情影響，全球許多體育賽事都停擺好一陣子，整個產業停滯，讓許多人生計受到影響，紐約大都會預計將支付員工全薪直到5月底，但從6月開始，球團中所有全職員工都會被減薪，其中年薪50萬美元以上的人將會被減薪30%，影響最大。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前宣布，30支球團從5月1日起可自行決定是否對員工進行減薪的政策，不過有一半的球團都已承諾其員工將會支付全薪到5月底。

據《The Athletic》報導，消息人士透露，大都會球團今（28日）宣布這項政策，預計從6月1日開始實施，無論接下來聯盟是否決定復賽，所有全職員工都會按照比例減薪。

消息指出，年薪在50萬美元以上的人將會減薪30%、年薪在25萬至50萬美元之間減薪25%、10萬至25萬美元年薪則是20%、4萬5至10萬美元年薪為10%、年薪低於4萬5美元則是減薪5%。

除了大都會之外，聖地牙哥教士也要求棒球運營部門旗下薪資較高的員工減薪，薪資越高的人遭扣薪的比例將越大，不過教士球團也承諾棒球運營部門共200名員工，在今年10月31日合約到期之前不會失去工作。

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(中時電子報)