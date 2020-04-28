台北市錢櫃KTV林森店26日發生嚴重火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全數呈關閉狀態，導致民眾來不及逃生，造成5人死亡。其中一名女性死者周雨喬當天和朋友到錢櫃唱歌慶祝生日，沒想到不幸發生憾事，而同包廂的其他人全獲救。死者弟弟希望姐姐友人能出面還原真相，說明到底為什麼會去錢櫃唱歌又是誰帶姐姐去的。

根據《東森新聞》報導，錢櫃大火中唯一的女性死者周雨喬，當天為了慶生和朋友到KTV唱歌，卻慘遭橫禍成了一具冰冷的遺體，令父母傷心不已，難以接受女兒再也回不來的事實。小周女10歲的弟弟在受訪時說道，事發當天只知道姐姐外出和朋友慶生，並不清楚姐姐去了哪裡。

根據其他包廂民眾說法，火災發生當時都沒有聽到警鈴響起，很多人發現時都已經來不及，濃煙不斷竄進包廂內，可能因此使周女受困火場無法逃出，被救出時已是命危狀態，送醫急救後仍宣告不治；也因為周女身上無任何證件，加上家屬一直無法連絡上周女，直到看見新聞趕快打電話詢問，才知道女兒已經命喪火場。

死者弟弟悲痛表示，「我姐姐為什麼會到錢櫃這個地方，到底是誰帶她去，還是她約了誰去，因為現在完全沒有一個人願意出來」。周女家屬迄今對女兒外出慶生卻遇死劫仍耿耿於懷，頻頻喊話希望當天和女兒一起唱歌的朋友能出面，說明當天情況。

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(中時電子報)