伊朗近期酒精中毒死亡人數較去年暴增10倍，主要原因在於，許多人誤信喝甲醇能夠治療新冠肺炎，過去2個月，已有超過700人因酒精中毒身亡。

美聯社報導，根據伊朗官方4月稍早公布的數據，過去一年伊朗酒精中毒案例激增10倍，2月20日至4月7日之間，因酒精中毒喪命的人數高達728人，去年酒精中毒死亡人數僅有66人。

除了官方報告，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）昨（27）日也表示，自20日起，已有525人因飲用甲醇送命，高達5,011人酒精中毒。

(中時電子報)