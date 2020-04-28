伊朗近期酒精中毒死亡人數較去年暴增10倍，主要原因在於，許多人誤信喝甲醇能夠治療新冠肺炎，過去2個月，已有超過700人因酒精中毒身亡。
美聯社報導，根據伊朗官方4月稍早公布的數據，過去一年伊朗酒精中毒案例激增10倍，2月20日至4月7日之間，因酒精中毒喪命的人數高達728人，去年酒精中毒死亡人數僅有66人。
除了官方報告，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）昨（27）日也表示，自20日起，已有525人因飲用甲醇送命，高達5,011人酒精中毒。
(中時電子報)
伊朗近期酒精中毒死亡人數較去年暴增10倍，主要原因在於，許多人誤信喝甲醇能夠治療新冠肺炎，過去2個月，已有超過700人因酒精中毒身亡。
美聯社報導，根據伊朗官方4月稍早公布的數據，過去一年伊朗酒精中毒案例激增10倍，2月20日至4月7日之間，因酒精中毒喪命的人數高達728人，去年酒精中毒死亡人數僅有66人。
除了官方報告，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）昨（27）日也表示，自20日起，已有525人因飲用甲醇送命，高達5,011人酒精中毒。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。