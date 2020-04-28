彭佳嶼發生火燒島意外 消防人員首度搭直升機跨海滅火 11:052020/04/28 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國最北的島嶼彭佳嶼上午發生火燒島意外，由於火勢仍在蔓延，島上人員不足，消防人員首度搭直升機跨海滅火。(海巡署提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於我國最北的島嶼彭佳嶼，今天上午傳出火燒島意外。島上覆蓋的大片草地，上午不明原因發生火警，造成數百平方公尺面積延燒，由於島上目前僅有少數海巡人員及氣象站駐守，人員不足無法及時撲滅，火勢仍持續零星蔓延，由於當地風勢大，火勢無法順利撲滅，若延燒恐怕危及海巡廳舍，基隆市消防局已申請空勤直升機，準備搭載消防人員上島協助滅火。 我國最北的島嶼彭佳嶼上午發生火燒島意外，由於火勢仍在蔓延，島上人員不足，消防人員首度搭直升機跨海滅火。(海巡署提供) 我國最北的島嶼彭佳嶼上午發生火燒島意外，由於火勢仍在蔓延，島上人員不足，消防人員首度搭直升機跨海滅火。(海巡署提供) 海巡署表示，目前彭佳嶼上駐守的弟兄已全力投入滅火，至於為何罕無人煙，甚至無人出沒的地點會出現火災，目前仍在了解當中。 (中時電子報) #彭佳嶼 #火燒島 #消防人員 #滅火 #島上 也許您會感興趣 推薦閱讀 火上加油 運油-20助陸破第二島鏈 04:092020/04/24 焦點新聞 社子島開發細部計畫 闖關成功 04:102020/04/24 地方新聞 自救會控審議違法 促進會籲加速開發 04:102020/04/24 地方新聞 《光榮島轉來》總決賽請來《國際橋牌社》陳家逵示範演鴨 17:422020/04/24 娛樂 還不死心！川普政府撒幣與格陵蘭打交道 00:122020/04/25 國際 結合廠商辦理搶救訓練 新北提升電動車搶救效能 16:052020/04/25 社會 台南透天厝傳火警 80隻賽鴿命保住小命 10:012020/04/26 社會 娛樂8點半》飯島愛為還債成情色女王 猝逝腐臭6日才被察覺真相曝光 20:202020/04/27 娛樂 【國防布難掀2】國防部狂唬爛 支隊長扛封口壓力連線 08:432020/04/27 政治 錢櫃大火柯被罵翻 黃瀞瑩護航慘遭四點砲轟 10:392020/04/27 政治 社會熱門新聞 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 太陽花攻占行政院案 魏揚二審逆轉判4月 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月開封…完蛋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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