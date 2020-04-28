位於我國最北的島嶼彭佳嶼，今天上午傳出火燒島意外。島上覆蓋的大片草地，上午不明原因發生火警，造成數百平方公尺面積延燒，由於島上目前僅有少數海巡人員及氣象站駐守，人員不足無法及時撲滅，火勢仍持續零星蔓延，由於當地風勢大，火勢無法順利撲滅，若延燒恐怕危及海巡廳舍，基隆市消防局已申請空勤直升機，準備搭載消防人員上島協助滅火。

我國最北的島嶼彭佳嶼上午發生火燒島意外，由於火勢仍在蔓延，島上人員不足，消防人員首度搭直升機跨海滅火。(海巡署提供)

我國最北的島嶼彭佳嶼上午發生火燒島意外，由於火勢仍在蔓延，島上人員不足，消防人員首度搭直升機跨海滅火。(海巡署提供)

海巡署表示，目前彭佳嶼上駐守的弟兄已全力投入滅火，至於為何罕無人煙，甚至無人出沒的地點會出現火災，目前仍在了解當中。

(中時電子報)