新冠肺炎疫情延燒，原油價格崩跌，利息持續探底，現金越存越少，相對於其他理財方式，購屋成為最能保本獲利的選擇，台北市市區機能小宅，擁有地段保值佳、租金投報高等優勢，躍升最紅購屋標的。

市心高價值，享保值更增值

「安家Takumi」緊鄰6萬8千m2「榮星花園」，擁有台北都心難得的健康綠意。7分鐘至松山機場，直達國內外城市；行天宮站、中山國中站雙站雙線捷運中心點，一張悠遊卡暢行雙北；完熟生活機能，匯集交通、公園、商圈多項優勢，為絕版難得的真市區地段。

租金高投報，自住投資雙贏

「安家Takumi」23-29坪最高4米17的美型空間，限期限量推出自備100萬方案，下訂簽約再賺100萬購屋禮專案，包括DYSON、SONY、DAIKIN、HITACHI…家電組&IKEA禮物卡澎派好禮通通搬回家!市心地段+超值彈性空間，高達6-8%的租金投報率，遠遠超越定存、外幣，收租繳房貸，晉升包租公包租婆的行列!

「安家Takumi」

接待中心：台北市中山區建國北路三段 71 號

貴賓專線： 02-2502-7006

安家Takumi實品屋實景。/圖業者提供

(中時電子報)