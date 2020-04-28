五一連假即將來臨，為避免疫情出現破口，第一線基層員警防疫超前部署，太平警方日前推出「勤務防疫包」配置在警用巡邏車上外，現在搭配反光背心內的勤務口袋，每人配賦防護目鏡、手套、口罩、消毒酒精等防疫四寶，還有出勤口訣「手、口、目、瓶」，讓同仁出勤前自我檢視有無攜帶齊全，一同抗疫有保障。

台灣抗疫持續百日，為管理居家居家檢疫(隔離)民眾，並預防連續假日人潮湧出，太平警分局為讓員警們能安心執勤，提升自我防衛能力，阻絕與潛在性高風險族群接觸之風險，除每日提供足夠勤務防疫用品外，日前也推出「勤務防疫包」配置在警用巡邏車上供使用，另在警分局的巧思下將防護目鏡、手套、口罩、消毒酒精等防疫四寶，分別裝在反光背心前的四個口袋內，搭上出勤口訣「手、口、目、瓶」，讓同仁琅琅上口，可立即檢視防疫用品有無隨身攜帶，只要穿上反光背心，就如同攜帶小型的個人防疫包的概念，靈敏的基層同仁笑稱，記口訣有撇步，任務「守口如瓶」、防疫「手口目瓶」，這樣就能安全工作了。

太平警方表示，每個同仁都像自己的家人，防疫期間不僅要讓他們上班安心，也要讓眷屬放心。持續呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

(中時 )