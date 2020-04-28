原油供給過剩，陸上油槽空間快用光，轉而儲存在海上油輪，但市場擔憂西非的油輪將成為海盜襲擊目標，拖累國際油價周一暴跌近25%。專家指出，西非海盜猖獗，當地油輪恐遭劫油綁架，今年以來已有47起襲擊事件，較去年同期增加26%，成為原油供應鏈另一重大風險。

CNBC報導，國際海事局（IMB）的數據顯示，今年全球海盜活動激增，首季累計發生47起襲擊，去年同期為38起。西非的幾內亞灣今年迄今已發生21起襲擊事件，此區域占2019年所有海上綁架事件的90%。

政治風險諮詢公司Verisk Maplecroft研究指出，大多數海盜襲擊都發生在幾內亞灣的奈及利亞海域，預計今、明兩年襲擊次數會不斷上升，並擴大至鄰國海域，嚴重衝擊航運和國際石油公司。幾內亞灣被綁架的船員人數從2018年78人增至2019年121人成長50％左右。

Verisk Maplecroft分析師Alexandre Raymakers表示，西非地區缺乏足夠設備和安全部隊，難以有效阻擋海盜行為，加上國際運輸路線避開幾內亞灣，讓國際援助難以介入，造成區域航運和石油、天然氣運營商供應鏈中斷，一旦船員遭綁架得支付大筆贖金，導致出口路線受干擾和營運成本上升的風險。

報導指出，海盜傳統上主要襲擊油輪，並在黑市銷售其贓物，但2015年油價暴跌，迫使海盜改變策略，全力綁架船員以獲取贖金。Raymakers提到，殼牌（Shell）、埃克森美孚、道達爾（Total）、雪佛龍（Chevron）等大型油企，在幾內亞灣遭遇海盜襲擊事件不多，但因供應鏈不斷受到破壞性干擾，儘管多數業者已採取自保措施，但規模較小的石油供應商和服務商，仍不斷面臨海盜威脅。

(中時電子報)