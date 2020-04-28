川普怪陸沒在源頭阻止新冠肺炎疫情大流行

美國總統川普27日說，中國大陸原本可以趁新冠肺炎席捲全球前遏阻新冠肺炎疫情，淡確沒這麼做，美國政府要認真加以調查。

據路透報導，這是川普矛頭對準大陸，把新冠肺炎疫情大爆發歸咎於北京的最新批評。「我們認為，當初可以在源頭就遏阻。原本能迅速阻止，不必蔓延全世界的。」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周說，華府強烈認為，北京沒有及時通報新冠肺炎疫情，並掩飾的新冠肺炎的嚴重性。

而中國大陸外交部發言人華春瑩周一推文說，蓬佩奧應該「停止玩政治遊戲，放更多的精力在拯救生命上」。

如今全球有超過300萬人感染新冠肺炎，其中美國就佔了約1/3。而全世界死亡人數也突破20萬人，而美國便有約5.6萬人。周一稍早白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）指控中方，送劣等，甚至仿冒的新冠肺炎病毒抗体測試組給美國，以在疫情大流行期間從中牟取暴利。

納瓦洛在接受福斯新聞（Fox News）專訪時說，要讓美國人結束封成，重返工作崗位，對病毒和抗體進行更多檢測是很重要的。不過，他也強調，美國不能容許中方提供那些造假和仿冒試劑，因為那將是很有破壞性的。

(中時電子報)