台灣捐贈口罩給疫情嚴峻國家，意外引發華航正名風波，時力黨團與台灣基進立委陳柏惟分別提案，建請立法院針對華航、護照更名做成決議，原排入上一次院會處理，但因民進黨團欲提對案，延至今天院會處理，不過由於各版本主張有所不同，相關提案經院會逕付二讀後，直接交付朝野協商。

時代力量黨團與台灣基進立委陳柏惟分別提出華航、護照更名公決案，早在前兩週的立法院程序委員會中，就被排入上一次院會，雖然這兩項提案對行政部門沒有強制力，但若做成決議仍對行政部門造成壓力，當時一度傳出民進黨團欲拉下來朝野協商，後來民進黨提出相對應版本，延至今天院會處理。

國民黨團總召林為洲表示，行政機關可逕行處理華航與護照更名，不須送到立法院表決，更不需要朝野協商，痛批這些提案十分荒謬且造成體制混亂，若有什麼不利影響，也請執政黨負責，萬一造成國家損失，國民黨團也將究責。

台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委王定宇、林俊憲、林宜瑾等15人建請政府，應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」的新版護照，以提供民眾選擇使用原版或新版護照。

民進黨團則提對應的修正動議，針對如何進一步提升我國護照的「台灣」、「TAIWAN」辨識度，要求行政部門具體提出作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行的便利與安全。

另外，時代力量黨團也提出華航正名公決案，要求交通部應積極推動短中長期的華航正名，對此，民進黨團也提出對應版本，雙方都認為短期內可透過機身彩繪重新設計，加強TAIWAN或台灣意象，並由交通研議更改華航英文譯名與華航改名的可行方案。

立法院院會上午討論到這兩案時，國民黨立委都未到場，歷經提案人說明與大體討論後，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布逕付二讀，經在場委員無異議後，同時送交朝野協商，擇日再處理。

(中時 )