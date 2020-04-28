網安設備廠瑞祺電（6416）2020年首季自結合併營收改寫次高，法人看好第二季營收有望向上挑戰新高，激勵近日股價一路震盪走揚。今（28）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，一度大漲7.31％至139.5元，創2018年8月初以來近21月新高。

瑞祺電股價自去年8月中的70.2元波段低點起漲，3月10日觸及137.5元後一度拉回102元盤整，隨後再度震盪上攻，今日盤中維持逾5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人近期持續偏多操作，上周買超672張，昨（27）日續買超178張。

瑞祺電去年4月斥資3239萬元取得德國APLIGO公司52％股權、6月斥資4.05億元取得澔楷4成股權，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動營運成長動能自去年下半年起逐步回溫。

瑞祺電受惠併購效益持續顯現，獲多家客戶追單SD-WAN產品帶動，2020年3月自結合併營收4.75億元，月增達38.52％、年增達24.67％，改寫同期新高。累計首季合併營收12.67億元，雖季減11.59％、仍年增達40.57％，改寫歷史次高，淡季表現優於預期。

法人認為，由於企業B2B訂單需求為受新冠肺炎影響，使瑞祺電首季淡季營運逆強。展望本季，由於網安產品需求不減反增、獲大客戶急單追貨，整合型通訊產品訂單因在家上班需求提升增加，SD-WAN產品上半年訂單能見度亦高，預期第二季出貨量將續增。

在三大產品線急單湧入、需求及出貨量看增下，瑞祺電目前第二季訂單量已超越首季，法人看好瑞祺電第二季營收可望高檔續揚、向上挑戰新高紀錄，下半年隨著新接專案陸續量產出貨，將持續挹注營運成長動能，今年成長動能樂觀。

瑞祺電2019年合併營收創44.31億元新高，年增4.33％，惟受本業獲利率下滑、業外因匯損而轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利2.88億元，年減18.86％，每股盈餘（EPS）4.28元，雙創近5年低點。董事會決議擬配息3元，盈餘配發率達7成。

(時報資訊)