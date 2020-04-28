散熱廠—泰碩(3338)受惠於5G基地台及商務NB訂單強勁，初估4月合併營收有機會創下單月歷史新高，第2季業績亦可望同步挑戰歷史新高，雙鴻(3324)因伺服器、商務NB需求暢旺，第2季合併營收可望較第1季成長35%，挑戰單季歷史新高，儘管全球新冠肺炎疫情未止，雙鴻及泰碩因在手訂單明確，審慎樂觀看待下半年及全年業績，預估今年業績可望創下歷史新高。

遠距生活需求帶旺商務NB及伺服器，且大陸加速5G基礎建設，加上大陸廠區復工順利，讓雙鴻及泰碩業績自3月起展現強勁成長力道，第2季業績更可望同步挑戰單季新高。

雙鴻近幾年轉型做商務機種，受惠於客戶自3月開始下急單，商務NB訂單大增2.5倍，從目前訂單來看，NB到6月底沒有問題，且6月開始舖新機，有機會延續到第3季，由於出貨以高瓦數商務NB為主，ASP有很大的成長，雙鴻預估，第2季NB營收可望較第1季成長150%，第3季NB/PC雖然不會超過第2季，需求量還是比往年大。

在伺服器及電競方面，雙鴻為FB、DELL、HPE、Super Micro及Amazon主要散熱供應商，雙鴻預估，第2季伺服器營收可望季增23%，電競相關產品則可望因宅經濟季增70%。

雙鴻第1季合併營收為22.57億元，年減7.93%，隨著三大產品出貨暢旺，雙鴻第2季業績可望明顯優於第1季，預估第2季合併營收可望較第1季成長35%，挑戰單季歷史新高，第2季毛利率會優於第1季。

展望下半年，雙鴻董事長林育申表示，下半年還是會略優於上半年，今年因有強勁成長動能，業績會比去年好，再創歷年新高。

泰碩為中興通訊主要供應商，公司開發的AAU 3.0於第2季量產出貨，受惠於AAU 3.0出貨放量，加上NB需求強勁，帶動泰碩4月合併營收突破5億元，創下單月歷史新高，從目前訂單來看，泰碩預估，第2季業績有機會挑戰單季歷史新高，今年下半年亦不看淡，全年業績可望創下歷年新高。

(時報資訊)