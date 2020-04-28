航運諮詢機構Sea-Intelligence最新數據顯示，因新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，今年截至上週為止，總共有435個貨櫃航班被取消，相當於歐美線共約700萬箱（20呎櫃）運力被取消，陽明海運指出，為了開源節流，利用閒置運力與低油價，讓歐美線船隻繞行好望角，省下蘇彝士運河通行費；閒置船選擇適當錨地，以降低未來復航成本。

今年4月船用燃油僅有去年同期的半價，陽明海運所屬的THE聯盟，將亞洲-地中海-美國東岸航線的船隻，安排回程時遶行好望角，航程雖多出3千餘海浬，油料成本增加近20萬美元，增加約5天航程，卻可省下每趟40～50萬美元的運河通行費。運河當局雖減價6％，未能挽留住船隻，THE計畫亞洲-歐洲航線也繞行好望角。

另一家航運資訊機構Alphaliner的報告則指出，由於停航船舶的大幅增加，預計在未來幾周內全球集裝箱船舶的閒置運力將首次突破300萬箱。而300萬箱的運力幾乎是2016年韓進海運破產和2009年全球金融危機期間達到的峰值的兩倍。相當於停航150艘2萬箱的超大型貨櫃船船。

據克拉克森研究（Clarksons Research）為信德海事網統計的數據顯示，截止2020年4月初，全球船隊中共有5,778艘船處於閒置狀態，以總噸計，閒置船舶佔全球船隊約2.6％ 。其中散貨船隊閒置比例為0.2％，貨櫃船為1.7％，豪華郵輪為21％。

而大量船舶的停航也給船東們帶來了額外的麻煩，主要是可供拋錨的合適位置有限，船東與船舶管理公司四處「搶船位」。據世界10大船舶管理公司之一的Wilhelmsen船舶管理公司（WSM）指出，近幾周，船舶閒置服務方面諮詢量超過了2009年全球金融危機期間的水平。

陽明海運指出，上半年還未進入颱風旺季，因此包括台灣、香港、新加坡都是公司船隻選擇拋錨的區域，在不需要付費的外海拋錨，如有颱風來襲再安排靠港避風。另外像較少颱風與洋流的馬來西亞東部的納閩島地區，被船舶管理公司指名是優良的船舶閒置區域。

(工商 )