CBRE世邦魏理仕今（28）日公布「2020年亞太企業租戶即時意向調查」指出，受到疫情衝擊，亞太區有五成以上企業，看淡下半年經濟走勢；至於台灣，調查顯示，已有37％的企業，曾向房東探詢降租，少數「佛心」房東答應降租或延後繳交租金，共體時艱。

根據CBRE世邦魏理仕今天最新發佈「2020年亞太企業租戶即時意向調查」顯示，有51％的企業看淡下半年的經濟走勢與商業環境，主因是多個市場疫情狀況尚未獲得控制，而企業對於後勢發展亦隨著不定性增加而越傾悲觀。

此外，亞太多個市場的防疫主責指揮中心已相繼祭出全境邊界關閉或封城等緊急措施，86％的企業亦相應推出「在家辦公」或彈性工時、分組輪班等企業營運持續計畫措施。

全球首度針對新冠疫情發表的企業租戶調查-CBRE《2020年亞太企業租戶即時意向調查》，於2020年3月23日至2020年4月6日期間進行，針對位於亞太區市場包括中國大陸、台灣、香港、澳洲、新加坡、日本、南韓等的企業租戶，進行調查。

調查產業別，包括：不動產公司、科技及通訊產業、銀行金融服務業、專業服務業、零售業、製造業、醫療及生技業等、保險業等進行調查，總樣本數計264份。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，不同早先的貿易戰或是金融危機，新冠肺炎爆發之下沒有一方是贏家，在全球產業鏈重整、經貿秩序結構性改變之下，有51%的亞太區企業看淡下半年商業環境，在疫苗問世之前，全產業都將面臨不同程度的挑戰。

(工商 )