台灣三菱地所股份有限公司(以下簡稱台灣三菱地所)董事長暨總經理由藤原将文接任，台灣三菱地所在台投資價值已超過新台幣100億元，未來將引進日本城市總體營造概念與三菱地所集團資源，持續搶攻台灣都市更新投資機會，目標在台投資規模翻倍。

台灣三菱地所指出，目前在台投資價值超過百億，下階段目標翻倍，台灣三菱地所加速布局台灣。

台灣三菱地所於4月1日宣布董事長暨總經理橋本哲史，已完成在台布局的階段性任務，將返回日本就任新職務。至於台灣三菱地所的新任董事長暨總經理，由藤原将文接任。

藤原将文原服務於三菱地所集團商業設施營業部，擁有豐富的商業設施、辦公大樓事業開發及營運管理經驗。

台灣三菱地所表示，自2013年進入台灣市場參與「CITYLINK南港車站」開發案至今在台投資價值已超過100億台幣；近年來也陸續承接「高雄捷運凹子底站旁商業開發案」、「台北市信義區A26信義區公所地上權案」等案。

藤原将文表示：「三菱地所集團觀察到近年來全球科技巨頭加速在台擴張，國際品牌紛紛入駐台灣，同時新創產業的崛起也使新型態的辦公室需求升溫，再加上台灣危老、都更政策的推行，符合條件的商辦大樓加速改建腳步，促使商辦需求快速增長，也讓台灣商辦市場有非常大的成長空間且值得期待。台灣三菱地所訂下擴大在台投資規模加倍的目標，積極爭取與台灣夥伴合作機會，同時將依案件規模擴展在台團隊，並結合日本總公司資源與後援，優先投入台灣都市更新之開發。」

(工商 )