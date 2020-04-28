兩岸被動元件龍頭大廠國巨股（2327），近兩日強勢攻堅，今盤中還一度站在400元，似有取代主動元件，成為電子族群新主流之一，表現搶眼。

外資法人昨日買超國巨股1591張，雖累計帳上的調節單子仍係賣超逾1.4萬張，但自上周傳來美國核准國巨併購美商基美後，外資對該股的多空評估，從周一開高走高登頂，外資還買超逾1千張略窺端倪，今國巨股持續開高趨堅，成為短多人氣指標，顯示外資歸隊多方，不宜輕忽。

投信與自營商方面，兩大法人在外資偏空操作時，幾與外資對尬，簡單的說，即前波源自外資調節賣壓，幾完全被內資的投信、自營商接走，顯示在被動元件前景的掌握度上，內資似更勝外資一籌。

國巨股迄昨日的融券餘額係9027張，融資餘額係22393張，呈現資減券增現象，而券資比已逾4成，達40.31%，顯示短線軋空力道似漸行漸盛，值持續追蹤。

基本面方面，包括MLCC（晶片電容）與晶片電阻，短期多呈供不應求榮景，而且報價還大幅揚升，而目前晶片電阻的缺貨局面更勝MLCC，對已居全球第一大廠國巨的毛利率的提升，更如虎添翼，加上今年併購專攻高階市場的基美，可在第三季完成並認列營收，使國巨在下半年營運成長愈有看頭。

(工商 )