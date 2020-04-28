服飾品牌思捷環球（Esprit）公布，除了終止在中國大陸的業務外，公司決定關閉包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門等56家亞洲地區門市，此乃重組?措的一部分，以集中資源並重新調整營運，以便有效地及高效率地應對疫情帶來的挑戰。

Esprit關閉門市的消息一出，思捷28日股價一度上漲13％，來到0.85港元。截至10點47分，報0.82港元，上漲0.7港元，漲幅9.33％。

香港經濟日報報導，截至2020年3月底止的9個月，該56間亞洲門市為思捷帶來收入約2.67億港元，佔集團同期總收入少於4％。店舖關閉預期將於本財政年度末前完成。完成店舖關閉後，集團將繼續中國的合資公司業務以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。

思捷估計，店舖關閉建議將產生資產和存貨減值及員工遣散費的一次性特殊成本，介乎於1.5億港元至2億港元。

思捷亦公布截至2020年3月底的第一季營運數據，第一季收入較上年同期下跌25％至23.7億港元。思捷表示，董事會執行主席及集團行政總裁於重組期間停止收取薪酬，行政管理層減薪35％，高級副總裁及副總裁減薪25％，以及非執行董事（包括獨立非執行董事）減董事袍金20％。同時，集團正尋求租金寬免，並將關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現的店舖，以及在可行情況下使用政府援助措施。

(工商 )