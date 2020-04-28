格威傳媒（8497）最新公告，已取得其股權69.09％的台北博報堂，將取得相關主管機關核准，規劃繼續以股份轉換方式以現金收購取得格威傳媒剩餘股份8,832張持股。上述股份轉換將以與公開收購相同之每股69元支付取得股份作為對價（惟若因發放股票或現金股利，則價格將相應調整。實際對價將視相關法令規定而調整。

未來台北博報堂預計將於今年第3季，與廣利美共同推動自行或與他人共同推動召集股東臨時會，進行董事補選及改選，及決議上述股份轉換案。

格威傳媒表示，因現任董事黃清祥（永安國際管理顧問法人代表）及趙少康（愛說話法人代表）所代表法人，已將持股轉予台北博報堂，故董事已自動解任。台北博報堂將視格威傳媒董事缺額情形，依法令規定儘速召開股東臨時會補選缺額董事。

格威傳媒日前公告，日本第二大廣告行銷集團台北博報堂投資公司，經由公開收購，已於4月24日公告斥資17.42億元，取得其25,247張、69.09％持股。取得股份目的為併購，而併購之目的為台北博報堂相信格威傳媒客戶關係極佳，並深耕台灣廣告市場，且能夠提供客戶高品質行銷專業能力及多樣化方案。

格威傳媒公告指出，未來透過將格威傳媒納入博報堂集團，結合兩公司專長，博報堂冀能拓展在台廣告市場之業務發展，並藉由其國際化之營運規模協助台灣廣告產業發展。

(工商 )